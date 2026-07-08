وكالة أنباء إيرانية تفيد بوقوع انفجارات في بوشهر بجنوب غرب الجمهورية الإسلامية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء الأربعاء بوقوع سلسلة من الانفجارات لم يتبين سببها بعد في مدينة بوشهر الساحلية التي تضمّ المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، بعد تجدّد المواجهات بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضحت الوكالة أنّ "انفجارات سُمعت في بوشهر وضواحيها" من دون إيراد مزيد من التفاصيل. وتقع بوشهر في جنوب غرب إيران قبالة جزيرة خارك، التي تُعدّ الميناء النفطي الرئيسي الذي يمرّ عبره عادة 90 في المئة من النفط الخام الإيراني.

AFP