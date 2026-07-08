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أربيل (كوردستان24)- قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ارتكبت "انتهاكات جسيمة" لمذكرة التفاهم مع إيران.

وأوضح في منشور على منصة "إكس"، أن هذه الانتهاكات تشمل ما وصفه بـ"انتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز"، والاستمرار في التهديد بشن مزيد من الضربات، وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وتنفيذ هجمات على جنوب إيران، إلى جانب "استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان".

كما أضاف قاليباف: ""لقد انتهى عصر التنمّر والابتزاز... نحن لا نرضخ".

جاء ذلك، بعدما شن الجيش الأميركي موجة جديدة من الهجمات على إيران، أمس الثلاثاء، وألغت واشنطن ترخيصا كان يسمح لطهران ببيع النفط بعد تعرض ثلاث ناقلات لهجوم بقذائف في مضيق هرمز، ما زاد الضغط على وقف إطلاق نار الهش بالفعل.

فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، أن قواتها استكملت جولة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران، استهدفت خلالها أكثر من 80 هدفًا باستخدام ذخائر دقيقة، وذلك ردًا مباشرًا على الهجمات الإيرانية الأخيرة التي طالت سفنا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وهذه الهجمات هي الأحدث في سلسلة تهدد وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، والذي أوقف صراعا بدأ في فبراير شباط بضربات أميركية وإسرائيلية في أنحاء إيران.

وفي ضربة قد تكون كبيرة لذلك الاتفاق، تحركت واشنطن الثلاثاء لسحب تنازل رئيسي كان يسمح لإيران ببيع النفط في الأسواق الدولية. فيما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها قررت سحب ترخيص مبيعات النفط.

وبموجب الاتفاق المؤقت الذي أبرمته واشنطن وطهران الشهر الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية في 22 يونيو/ حزيران ترخيصا عاما سمحت بموجبه ببيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية ذات المنشأ الإيراني حتى 21 أغسطس/آب، لكنها بإلغائه أمس الثلاثاء منحت إيران مهلة حتى 17 يوليو/ تموز لإنهاء أي معاملات.