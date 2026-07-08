الرئيس الأميركي: مذكرة التفاهم مع طهران انتهت ولا رغبة في أي حوار قادم

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم مع إيران قد "انتهت" فعلياً، مؤكداً إغلاق الباب أمام أي تعاملات مستقبلية مع النظام الإيراني. وفي تصريحات حادة من العاصمة التركية أنقرة، وصف ترامب المسؤولين الإيرانيين بـ"المرضى"، محملاً طهران المسؤولية الكاملة عن زعزعة الاستقرار والمشكلات التي تعصف بالمنطقة.

وفي مستهل حديثه حول الشرق الأوسط، جهر ترمب بموقف متشدد إزاء الملف النووي الإيراني، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح لطهران بحيازة السلاح النووي تحت أي ظرف. وأضاف: "لقد أهدرنا الكثير من الوقت مع إيران، ويجب علينا الآن القيام بعملنا لحسم هذا الملف"، واصفاً السلطات الإيرانية بـ "المجنونة" ومحملاً إياها المسؤولية عن مقتل الآلاف.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "أهدرت الكثير من الوقت" في محاولات التعامل مع طهران، مشدداً في الوقت ذاته على موقف واشنطن الحازم بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

وأوضح ترمب، في تصريحات أدلى بها خلال قمة الحلف المنعقدة حالياً في تركيا، أنه لا يرغب في إجراء أي تعاملات دبلوماسية أو سياسية مع إيران مستقبلاً، واصفاً قادتها بـ "المرضى"، ومؤكداً أن "هذا الملف قد انتهى تماماً بالنسبة للولايات المتحدة".

وفي سياق متصل، وجه الرئيس الأميركي انتقادات لاذعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، معرباً عن عدم رضاه تجاه مواقف الحلف فيما يخص ملفي إيران وغرينلاند.

وقال ترامب إن بلاده لا تحظى بـ"معاملة منصفة" داخل الحلف، رغم إنفاقها أكثر من تريليون دولار على حمايته، لافتاً إلى أن الحلف فشل في تقديم الدعم اللازم لواشنطن في مواجهة إيران، التي وصفها بأنها "الدولة الأولى الراعية للإرهاب".

واختتم ترامب تصريحاته بالحديث عن التفاوت المالي داخل "الناتو"، معتبراً أن مساهمات واشنطن غير متناسبة مع بقية الأعضاء، كما أشار إلى أن قضية "غرينلاند" تظل تمثل ملفاً ذا أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة للولايات المتحدة.

وشهدت الساحة الدولية تصعيداً جديداً في حدة التصريحات بين طهران وواشنطن، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق شعبها، مشدداً بالقول: "نقف ثابتين دفاعاً عن حقوقنا".

جاءت تصريحات بزشكيان رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجمات عسكرية "قوية" ضد أهداف إيرانية، رداً على استهداف سفن بالصواريخ. وقال ترامب "هاجمنا إيران بقوة كبيرة الليلة الماضية نتيجة إطلاقها صواريخ على السفن"، مؤكداً بلهجة حازمة: "لن نترك إيران تمتلك سلاحاً نووياً".