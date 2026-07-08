إدارة سوران: بدء توزيع قطع الأراضي السكنية على موظفي قضاء جومان قريباً

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أربيل (كوردستان24)- كان من المقرر أن تبدأ عملية توزيع قطع الأراضي السكنية في عدة مناطق تابعة لإدارة سوران المستقلة، إلا أن بعض العقبات المتعلقة بملكية الأراضي أدت إلى تأخيرها قليلاً؛ وبمعالجة هذه الإشكالات، سيتم البدء بتوزيع مئات القطع السكنية الجديدة في المنطقة قريباً.

وفي هذا الصدد، صرح المدير العام لبلديات سوران، خسرو إسماعيل، لـ "كوردستان 24"، بأن جميع المعوقات التي كانت تعترض عملية توزيع الأراضي في حدود الإدارة قد تم حلها بالكامل. وأوضح أنه جرى حتى الآن توزيع 600 قطعة أرض في خليفان و530 قطعة في رواندز، على أن يتم توزيع 980 قطعة أرض أخرى في قضاء جومان خلال الأيام القليلة المقبلة، مبيناً أنه وفقاً للإحصاءات الرسمية، سيستفيد أكثر من 4300 موظف ومتقاعد في منطقة بالكايتي وحدها من هذه الوجبة.

وأشار إسماعيل إلى أن العملية تسير بشكل جيد، وستستمر تباعاً حتى تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين المستحقين. وأضاف أنه جرى إعداد مخططات وتصاميم جديدة لتوزيع قطع الأراضي في حدود إدارة سوران المستقلة، حيث سيبدأ التوزيع في مركز مدينة سوران قريباً، بالتزامن مع التحضيرات الفنية الجارية لإطلاق العملية في قضاءي سيدكان وميركسور.

ووفقاً للضوابط والتعليمات، يملك نحو 40 ألف موظف ومتقاعد حق الحصول على قطع الأراضي السكنية في حدود إدارة سوران المستقلة وحدها، في وقت تطمئن فيه الإدارة المحلية الموظفين بأن الإجراءات مستمرة لضمان حقوق الجميع دون استثناء.

يُذكر أن إجمالي الموافقات الصادرة عن مجلس وزراء إقليم كوردستان لتخصيص قطع الأراضي السكنية للموظفين، والمتقاعدين، وقوات البيشمركة، ومنتسبي وزارة الداخلية يتجاوز 500 ألف موافقة، جرى بموجبها توزيع أكثر من 100 ألف قطعة أرض سكنية حتى الآن في عموم مناطق الإقليم.