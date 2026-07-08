بزشكيان رداً على تهديدات ترامب: ثابتون في الدفاع عن حقوقنا

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أربيل (كوردستان24)- شهدت الساحة الدولية تصعيداً جديداً في حدة التصريحات بين طهران وواشنطن، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق شعبها، مشدداً بالقول: "نقف ثابتين دفاعاً عن حقوقنا".

جاءت تصريحات بزشكيان رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجمات عسكرية "قوية" ضد أهداف إيرانية، رداً على استهداف سفن بالصواريخ. وقال ترامب "هاجمنا إيران بقوة كبيرة الليلة الماضية نتيجة إطلاقها صواريخ على السفن"، مؤكداً بلهجة حازمة: "لن نترك إيران تمتلك سلاحاً نووياً".

وفي مؤشر على انغلاق أفق الحلول الدبلوماسية، أعلن ترامب نهاية العمل بمذكرة التفاهم مع طهران، قائلاً: "أعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت، ولا أريد التعامل مع الإيرانيين"، معتبراً أن بلاده أهدرت الكثير من الوقت في هذا الملف.

ولم تقتصر تصريحات ترامب على الشأن الإيراني، بل شن هجوماً عنيفاً على حلف شمال الأطلسي (ناتو)، متهماً الدول الأعضاء بعدم مساعدة واشنطن في ملف إيران. وخصَّ ترامب إسبانيا بانتقادات حادة، واصفاً إياها بـ "القضية الضائعة" و"الشريك السيئ"، مهدداً بقطع العلاقات التجارية معها والامتناع عن زيارتها.

وانتقد الرئيس الأمريكي بشدة ميزانية الحلف، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت تتحمل العبء المالي بنسبة 100%، وأنفقت أكثر من تريليون دولار لحماية دول "الناتو" من روسيا دون الحصول على دعم مقابل في ملفات أخرى.

تأتي هذه التطورات لتلقي بظلال من التوتر على المشهد الإقليمي والدولي، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع الميدانية والسياسية في ظل هذا الانقطاع التام في قنوات التواصل بين واشنطن وطهران.