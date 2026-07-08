مصر تتقدم بشكوى رسمية إلى "فيفا" ضد حكم مباراة الأرجنتين وتطالب باستبعاده من المونديال

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقديمه احتجاجاً رسمياً شديد اللهجة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يعبر فيه عن "استيائه الشديد واحتجاجه القوي" على الأداء التحكيمي في مباراته الأخيرة أمام المنتخب الأرجنتيني، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بنتيجة (2-3) ومغادرتهم منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026.

وأشار الاتحاد المصري في بيان له، إلى أن القرارات التحكيمية المتخذة بمساعدة تقنية الفيديو (VAR) أثارت الكثير من علامات الاستفهام والشكوك، لاسيما بعد أن تعرضت لانتقادات حادة من قبل كبرى وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين حول العالم. وشهدت المباراة إلغاء هدف للمنتخب المصري، بالإضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وهي قرارات كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة لصالح مصر.

وفي السياق ذاته، صرح هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن الاتحاد تقدم رسمياً بشكواه إلى "فيفا"، مطالباً بفتح تحقيق فوري وعاجل مع حكم الساحة الفرنسي "فرانسوا ليتكسير" ومساعديه في غرفة الـ (VAR).

وقال أبو ريدة: "لقد طالبنا باستبعاد هذا الحكم وطاقمه بالكامل من بطولة كأس العالم، لما بدى من تحيز واضح ضد منتخبنا الوطني، حيث أدت أخطاؤهم التحكيمية الكارثية إلى إقصاء المنتخب المصري من المونديال بشكل غير عادل".