خلال قمة تركيا.. أمين عام الناتو "مارك روته" يعلن إقلاع 5 آلاف طائرة وإغلاق مطارات أوروبية لدعم العمليات العسكرية ضد إيران

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، عن تعبئة عسكرية ولوجستية أوروبية واسعة النطاق لدعم العمليات العسكرية الجارية ضد إيران، كاشفاً عن تحركات جوية غير مسبوقة وإجراءات استثنائية شملت إغلاق مطارات في القارة الأوروبية.

وأوضح روته، في كلمة ألقاها خلال قمة الحلف المنعقدة حالياً في تركيا، أن الأولوية الراهنة تتمثل في تحجيم القدرات النووية الإيرانية والحد من مخاطرها، مؤكداً أن هذا الإجراء يكتسب أهمية بالغة ومباشرة لأمن القارة الأوروبية وإسرائيل.

حشد جوي وإجراءات لوجستية استثنائية

وفي تفاصيل الدعم العسكري، كشف الأمين العام للحلف عن إقلاع ما يقارب 5 آلاف طائرة من مختلف القواعد الجوية في أوروبا لتقديم الإسناد العملياتي واللوجستي للهجمات المستهدفة لطهران.

وأضاف روته أن السلطات الأوروبية المعنية اتخذت قراراً بإغلاق عدد من المطارات المدنية وتحويلها لخدمة الأغراض العسكرية، وذلك بهدف تسهيل حركة القوات الأمريكية وتقديم الدعم اللوجستي الكامل لها في إطار ما يُعرف بـ "عملية الغضب الملحمي" (Epic Fury).