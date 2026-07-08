بحضور وزير الداخلية ومحافظ أربيل.. مراسم تنصيب قائممقام قضاء بحركة ومدير ناحية كوري

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- جرت في ديوان وزارة الداخلية بإقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 8 تموز 2026، مراسم تنصيب وبدء المهام الإدارية لكل من شاخوان صديق سور، كقائممقام لقضاء بحركة، وإبراهيم ملا زادة، كمدير لناحية كوري، وذلك بحضور وزير الداخلية ريبر أحمد، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، والمدير العام لديوان الوزارة د. هێمن ميراني.

وخلال المراسم، أعرب كل من وزير الداخلية ومحافظ أربيل عن تقديرهما لقرار رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بتحويل "بحركة" إلى قضاء وتثبيت "كوري" كـناحية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء الإداري يأتي ضمن اهتمام رئاسة الحكومة بتقديم المزيد من الخدمات التنموية وإعمار مختلف المناطق.

وقدم المسؤولان التهاني للمسؤولين الجديدين بمناسبة تسنمهما مهامهما، متمنين لهما التوفيق والنجاح، ومؤكدين تقديم الدعم والتعاون الكامل لإنجاح عملهما ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشددا على أن المهام الموكلة إليهما تمثل مسؤولية وطنية وإدارية تتطلب تسخير الجهود والإمكانيات كافة لتحقيق تطلعات أهالي المنطقتين وتطويرهما خدمياً وعمرانياً.

وفي الختام، أكد وزير الداخلية ومحافظ أربيل على أهمية تعزيز العمل الإداري المحلي وتطوير الخدمات العامة، لافتين إلى ضرورة تسهيل وإسراع إنجاز معاملات المواطنين وضمان تقديم خدمات لائقة، بما يرفع من مستوى كفاءة المؤسسات الحكومية في قضاء بحركة وناحية كوري تلبيةً لمتطلبات وتطلعات سكان المنطقتين.