خاص لكوردستان 24.. الأمير تركي السديري يعلن التخطيط لتأسيس مجمع رياضي للبولو في أربيل ويشيد بالنهضة العمرانية بالإقليم

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أربيل (كوردستان24)- كشف الأمير تركي بن عبد الرحمن السديري، أحد أبرز الوجوه الرياضية السعودية الصاعدة في رياضة البولو العالمية وقائد فريق "فرسان الصحراء" (Desert Knights)، عن وجود مخططات ومباحثات جادة لإنشاء أول نادٍ ومجمع رياضي خاص برياضة البولو في العاصمة أربيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان.

وفي تصريحات خاصة لـ"كوردستان 24" الإخبارية، أعرب الأمير تركي عن شكره وامتنانه لمبادرة "فزت كوردستان" (Visit Kurdistan) للتعاون المشترك في البطولات الرياضية، مؤكداً أن شعوب المنطقة تجمعها روابط أخوية وثقافية متينة.

مباحثات لتأسيس نادٍ للبولو بأربيل

وحول تفاصيل المشروع، أشار الأمير تركي السديري إلى لقائه المثمر مع آرين مسرور بارزاني، قائلاً: "لقد تناقشنا بشكل موسع حول رياضة البولو وإمكانية إنشاء مجمع رياضي لهذه اللعبة في أربيل. وجدت في السيد آرين شخصية قيادية محترمة ومثقفة جداً، ولديه شغف كبير ومحبة لبلده وتطويره".

وأوضح السديري أن إدخال رياضة البولو إلى كوردستان سيمهد الطريق لإطلاق دوري إقليمي وبطولات مشتركة تجمع كوردستان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج كالإمارات وقطر، مما يسهم في تقريب المجتمعات عبر هذه الرياضة التي تمثل النبل والشغف والفروسية، وهي قيم يعشقها الشعب الكوردي بطبيعته.

إشادة بنهضة الإقليم ورؤية رئيس الحكومة

وفي سياق حديثه عن الجوانب التنموية، عبّر الأمير تركي عن إعجابه الكبير بحجم التطور الذي شهده الإقليم، قائلاً: "بكل صراحة وأمانة، ما شاهدته في كوردستان فاق توقعاتي بكثير. هناك نهضة عمرانية ملموسة تقودها حكومة الإقليم برئاسة السيد مسرور بارزاني، وهناك رؤية واضحة جداً للمستقبل تظهر جلياً في جودة البنية التحتية، الطرق المنظمة، والمدن الحديثة قيد الإنشاء".

كرم الضيافة الكوردية ورسالة إلى العالم

وتطرق الأمير السعودي إلى تجربته الشخصية مع المجتمع الكوردي، مشيداً بحسن الاستقبال وكرم الضيافة الاستثنائي: "طوال فترة إقامتي في كوردستان، غمرني الجميع بترحيب حار جعلني أشعر كأنني واحد من أهل هذا البلد ولست ضيفاً غريباً. كوردستان تتمتع بطبيعة خلابة وأجواء رائعة وشعب مضياف للغاية".

ووجّه السديري دعوة سياحية عبر منصة "فزت كوردستان" إلى السياح من مختلف دول العالم لزيارة الإقليم واكتشاف جماله.

وفي ختام تصريحه الخاص لـ كوردستان 24، تعهد الأمير تركي بن عبد الرحمن السديري بأنه حال الفراغ من إنشاء ملعب البولو في أربيل، سيكون فريقه "فرسان الصحراء" أول الحاضرين والمشاركين، واعداً بتنظيم 3 إلى 4 بطولات دولية سنوياً في كوردستان، التي بات يعتبرها بلده الثاني.

تقرير: دلوفان عماد الدين – كوردستان24 - لندن