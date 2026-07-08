إجراء قرعة توزيع قطع الأراضي السكنية على موظفي قضاء خبات

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أربيل (كوردستان24)- جرت اليوم الأربعاء 8 تموز 2026، عملية إجراء القرعة لتخصيص قطع الأراضي السكنية لموظفي قضاء خبات من السلكين المدني والعسكري.

وقال وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، ساسان عوني، في مؤتمر صحفي: "تشمل هذه المرحلة إجراء القرعة لـ 2600 موظف ممن ملأوا في وقت سابق استمارات التقديم وأتموا الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة".

وأضاف عوني أنه جرى تجهيز أكثر من 400 قطعة أرض أخرى للمزارعين وأصحاب الأراضي المستحقين لتعويضهم، حيث ستسير عملية تسليمهم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وكان رئيس بلدية خبات، دلاور مزوري، قد صرح لـ "كوردستان 24" يوم أمس، بأن الأراضي الموزعة تقع جغرافياً بين مجمع "جديدة" وناحية "رزكاري"، وتتميز بموقع ملائم على الطريق المزدوج الرابط بين أربيل وقضاء خبات.

وحتى الآن، جرى توزيع أكثر من 35 ألف قطعة أرض في حدود المديرية العامة لبلديات محافظة أربيل، في حين يتبقى نحو 11 ألف موظف بانتظار تخصيص أراضيهم، وتتركز غالبية الأسماء المتبقية في قضاءي حرير وكوية.

وتأتي هذه العملية في إطار قرار رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بمنح قطع أراضٍ سكنية للموظفين بالاعتماد على نظام المفاضلة والنقاط المعتمد، مع تأكيد الجهات المعنية إتمام كافة الإجراءات والتحضيرات اللوجستية لضمان تسيير العملية بانسيابية.