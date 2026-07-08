"الناتو" يضخُّ 50 مليار دولار للتسليح و70 مليار يورو لدعم أوكرانيا

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أربيل (كوردستان 24)- اختتم قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، قمتهم الإستراتيجية في العاصمة التركية أنقرة، بإقرار حزمة مالية ضخمة بلغت 50 مليار دولار لتطوير التكنولوجيا العسكرية والتسليح، بالتزامن مع تجديد الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، وتوجيه تحذيرات صارمة لطهران بشأن ملفها النووي والملاحة في مضيق هرمز.

وأكد الحلفاء في بيانهم الختامي المشترك، الالتزام الصارم بمبدأ الدفاع الجماعي المنصوص عليه في "المادة 5" من ميثاق الحلف.

مشيرين إلى أن مواجهة التهديدات الروسية طويلة الأمد دفعت الحلفاء الأوروبيين وكندا إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي بواقع 139 مليار دولار خلال العام الماضي.

وتستهدف المخصصات الجديدة البالغة 50 مليار دولار تعزيز الصناعات العسكرية وتطوير الأنظمة السحابية القتالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي مسار الدعم الإقليمي، تعهدت القمة بتخصيص 70 مليار يورو كمساعدات عسكرية وتدريبية لأوكرانيا خلال العام الجاري 2026، مع الالتزام بالحفاظ على ذات المستوى لعام 2027، وسط ترحيب بقرار الاتحاد الأوروبي تقديم قروض ميسرة طويلة الأجل لدعم سيادة كييف ووحدة أراضيها.

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الحلف على منع إيران من امتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف، مطالباً طهران باحترام حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز بشكل كامل.

وفي كواليس القمة، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في اجتماع مغلق رغبة واشنطن في البقاء عضواً فاعلاً في الحلف، قائلاً للقادة: "نريد البقاء معكم".

مشيراً إلى استعداد بلاده لمواصلة مبيعات الأسلحة للحلفاء دون قيود على طبيعة استخدامها.

وأضافت المصادر أن ترامب أبدى سلوكاً مهادناً في القمة غابت عنه الملفات الخلافية السابقة، مثل إلغاء الهدنة المؤقتة مع إيران أو الرغبة في شراء جزيرة غرينلاند.