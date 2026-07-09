الكويت والبحرين تتصديان لهجمات إيرانية جديدة وقطر ترفع مستوى التأهب الأمني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي مجدداً عن التصدي لسلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة (درونات) عدائية. وتزامن ذلك مع تأكيد مملكة البحرين تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف جوية إيرانية وتمكنها من إسقاطها وتدميرها بنجاح.

وتأتي هذه الهجمات الموجهة نحو دول الخليج، ولا سيما الكويت والبحرين، في غضون أقل من 24 ساعة على وقوع هجمات سابقة. ويرى مراقبون في هذه التطورات مؤشراً واضحاً على تصاعد وتيرة التوتر من جانب طهران، على الرغم من النداءات الإقليمية والدولية المتكررة للتهدئة وضبط النفس وإرساء الاستقرار في المنطقة.

من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية القطرية تحذيراً أمنياً مشدداً، معلنة عن رفع مستوى التأهب والتهديد الأمني في البلاد. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتوجيهات الرسمية، والبقاء داخل المنازل، والابتعاد عن النوافذ والمساحات المفتوحة كإجراء احترازي حفاظاً على سلامتهم.

وأدانت دول الخليج بشدة هذه الجولة الجديدة من الهجمات، مؤكدة أن هذه الأعمال تمثل تقويضاً مستمراً للمساعي الدولية والإقليمية الرامية لإحلال السلام وحل الأزمات بالطرق السلمية.