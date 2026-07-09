القنصل التركي: شركاتنا تأتي في طليعة المستثمرين الأجانب بإقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أكد القنصل العام التركي في إقليم كوردستان على متانة العلاقات الثنائية بين أربيل وأنقرة، مبيناً أن الشركات التركية لعبت دوراً رئيساً في مشاريع الإعمار والتنمية داخل الإقليم.

وأفاد القنصل العام التركي، إيرمان توبتشو، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، الأربعاء 8 تموز 2026، بأن "العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان علاقات شاملة تغطي مجالات الاقتصاد، والأمن، والسياسة، والثقافة، إلا أن البعد الإنساني يظل الركيزة الأهم التي تمنح هذه العلاقات متانتها وقوتها الراسخة".

وأشار توبتشو إلى أن تركيا شريك اقتصادي أساسي لإقليم كوردستان، قائلاً: "تأتي الشركات التركية في طليعة المستثمرين الأجانب في الإقليم، كما تشكل العدد الأكبر من الشركات الأجنبية العاملة والمسجلة هناك".

وتطرق القنصل التركي إلى تاريخ عمل شركات بلاده، مؤكداً أنها "تمثل جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الإعمار والتطور التي حققها إقليم كوردستان على مدى الأعوام الثلاثين الماضية".

وفي ختام تصريحه، شدد إيرمان توبتشو على تطلع أنقرة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك بما يخدم مصلحة الجانبين.