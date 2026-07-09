قوة أمنية تعتقل مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وسط بغداد

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اربيل(كوردستان24) - أفاد مصدر أمني مطلع، بإلقاء القبض على مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، القيادي في تيار الحكمة الوطني "حسين طالب"، وذلك في عملية أمنية نفذتها قوة خاصة بالعاصمة بغداد على خلفية تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

وأوضح المصدر أن قوة أمنية خاصة نفذت مساء الأربعاء واجباً أمنياً مداهماً داخل مجمع "بوابة العراق" السكني ومنطقة "حي حطين" وسط العاصمة، لغرض تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المسؤول النفطي.

وتشير المعلومات إلى أن المعتقل كان من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب العراقي لشغل مقعد نيابي (كعضو بديل) عن نواب آخرين غادروا البرلمان لتولي حقائب وزارية في التشكيلة الحكومية الحالية.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجهات القضائية أو الحكومية لتوضيح التفاصيل الدقيقة للتهم الموجهة إليه، بانتظار استكمال الإجراءات التحقيقية المتبعة قانونياً.