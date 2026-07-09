الشرطة الاتحادية العراقية تضبط ورشة سرية لتطوير الأسلحة شرقي بغداد

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اربيل (كوردستان24) - تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، في عملية أمنية دقيقة، من الكشف عن ورشة غير قانونية لتعديل وتطوير الأسلحة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية المستمرة للحد من ظاهرة السلاح غير المرخص وملاحقة المواقع التي تتعامل بالأسلحة بطرق غير قانونية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، أن قوة من الفرقة الخامسة التابعة للشرطة الاتحادية، بالتنسيق والتعاون مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، نفذت مداهمة لمنزل تبين أنه يُستخدم كمعمل سري لصيانة وتطوير مختلف أنواع الأسلحة.

وأشار البيان إلى أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط منصة لإطلاق الصواريخ، وأسلحة ثقيلة من بينها سلاح "دوشكا" عيار 12.5 ملم، بالإضافة إلى عدد من المسدسات وبنادق متنوعة تشمل بنادق قنص، وكلاشنكوف، وM4. كما تم التحفظ على مجموعة من المعدات والأدوات الفنية التي تُستخدم في إجراء التعديلات الفنية وتطوير كفاءة الأسلحة.

وأكدت الخلية اعتقال أحد المتهمين خلال العملية، حيث جرى تسليمه مع كافة المضبوطات إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية المتبعة، لاستكمال التحقيقات وإحالته إلى القضاء.