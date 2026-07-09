الذهب يتماسك قرب 4080 دولارا وسط تصعيد الشرق الأوسط

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أربيل (كوردستان24)- استقرت أسعار الذهب بعد تراجع، بعدما دفع يوم ثانٍ من الضربات الأمريكية ضد إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وكثف المخاوف المرتبطة بالتضخم.

ولم يطرأ تغير يذكر على المعدن النفيس قرب 4080 دولاراً للأونصة، بعدما هبط 3 أيام متتالية.

وجاءت أحدث الهجمات، التي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تعطيل الشحن في مضيق هرمز، بعد ساعات من قول الرئيس دونالد ترمب إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار "انتهى".

وهددت طهران بتنفيذ عملية انتقامية واسعة النطاق ضد قواعد أمريكية. كما قفزت أسعار النفط، بعدما ألغت واشنطن أيضاً إعفاءً كان يسمح لإيران ببيع الخام عالمياً.

تصعيد إيران يعيد التضخم إلى واجهة الذهب

بالنسبة إلى متداولي الذهب، يثير تصعيد القتال في الشرق الأوسط مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لمكافحة التضخم العنيد.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، الصادر يوم الأربعاء، أن بضعة مسؤولين في السياسة النقدية رأوا مبرراً لرفع الفائدة، رغم أنهم دعموا في النهاية قرار إبقائها من دون تغيير.

وبصورة أعم، عكس المحضر قلقاً متنامياً بين مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بشأن التضخم، في وقت تراجعت المخاوف بشأن سوق العمل قليلاً. وعادة ما تكون تكاليف الاقتراض الأعلى عاملاً معاكساً للذهب، الذي لا يدر فائدة.

وقالت هيبي تشين، المحللة لدى "فانتج ماركتس" (Vantage Markets) في ملبورن، إن البداية الهادئة لتداولات الذهب يوم الخميس "تبدو أشبه بتردد قبل عاصفة جديدة، منها بهدوء حقيقي". وأضافت: "لقد سمعت السوق جرس إنذار الشرق الأوسط، لكنها لم تتعامل معه بعد بوصفه أزمة مكتملة".

الذهب ينتظر اتضاح دورة التوتر الجديدة

انخفض الذهب بأكثر من الخُمس منذ بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، مع موجة جني أرباح أنهت مسار صعود استمر 3 سنوات، ودفعت المعدن في الآونة الأخيرة إلى ما دون 4000 دولار.

غير أنه لا توجد أدلة تُذكر حتى الآن على أن المستثمرين يبنون مراكز بيع كبيرة تحسباً لمزيد من التراجعات. وقالت تشين: "يراقب المتداولون ما إذا كانت المخاطر ستتحول من صدمة أخبار إلى بداية دورة جديدة من التوتر الجيوسياسي، ومدى شدة الآثار المتتابعة المحتملة". وأضافت: "إلى أن يصل ذلك التأكيد، قد يبقى الذهب في نمط انتظار".

وانخفض الذهب الفوري 0.1% إلى 4073.48 دولار للأونصة عند الساعة 7:48 صباحاً في سنغافورة، فيما ارتفعت الفضة 0.2% إلى 58.39 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف، في حين لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، وهو مقياس للعملة الأميركية، بعدما أنهى الجلسة السابقة منخفضاً بشكل هامشي.