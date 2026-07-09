طهران تعلن مقتل 14 شخصاً جراء غارات أمريكية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، سقوط 14 قتيلاً وعشرات الجرحى جراء الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة، في وقت أكدت فيه القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) شن هجمات جديدة استهدفت البنية التحتية العسكرية لإيران؛ لتقويض قدرتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضحت الوزارة الإيرانية في بيان لها، أن الهجمات الجوية الأمريكية التي نُفذت أمس واليوم استهدفت مواقع في خمس محافظات إيرانية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 78 آخرين بجروح متفاوتة. وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للسكك الحديدية الإيرانية عن تعليق حركة القطارات بالكامل على الخط الرئيسي الرابط بين طهران ومشهد كإجراء احترازي نظراً للأوضاع الأمنية.

من جهتها، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن القوات الأمريكية نفذت ضربات إضافية ضد أهداف في إيران بغرض "إضعاف قدرتها على تهديد حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز"، محملة طهران مسؤولية ما وصفته بـ"الاعتداءات غير المبررة" التي استهدفت السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة مؤخراً.

وفي تفاصيل الموقف العسكري، صرح مسؤولون عسكريون أمريكيون بأن الضربات الأخيرة طالت نحو 90 هدفاً عسكرياً داخل الأراضي الإيرانية، شملت منصات للدفاع الجوي، ومستودعات لتخزين وتجهيز الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب أصول ومنشآت لوجستية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية.