الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: استجابة إيجابية من "الديمقراطي" و" الاتحاد الوطني" لمبادرة إنهاء الانسداد السياسي

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أربيل (كوردستان24)- كشف المتحدث باسم الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، صلاح الدين بابكر، عن وجود استجابة إيجابية من قِبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني تجاه المبادرة السياسية التي طرحها الأمين العام للاتحاد، صلاح الدين بهاء الدين.

وقال بابكر في تصريح خاص لـ"كوردستان 24"، إن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماع قمة مرتقب يجمع الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) إلى جانب الأطراف والقوى السياسية التي تمتلك كتلًا وتمثيلاً نيابياً في برلمان إقليم كوردستان، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن موعد ومكان انعقاد هذا الاجتماع لم يتم تحديدهما بشكل نهائي بعد.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع المرتقب سيسعى بشكل أساسي إلى فتح باب النقاش حول وضع آليات محددة لكيفية إعادة تفعيل برلمان كوردستان المتوقف، والتباحث بشأن سبل تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة، بما يسهم في كسر حالة الركود والانسداد السياسي التي يشهدها الإقليم.