النزاهة العراقية تكشف سرقة مواد كهربائية بملياري دينار في ديالى

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، الكشف عن عملية سرقة واسعة لمواد كهربائية تقدر قيمتها بنحو ملياري دينار عراقي من فرع الشركة العامة لتوزيع كهرباء محافظة ديالى، مؤكدة إلقاء القبض على أربعة موظفين متورطين في القضية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن فريقاً مختصاً من مكتب تحقيق ديالى انتقل إلى مقر فرع الشركة العامة لتوزيع الكهرباء بالمحافظة لإجراء التدقيق اللازم. وأسفرت عمليات فحص مستندات التحويل المخزني للأعوام (2022-2025) ومطابقتها مع النظام الإلكتروني للمخازن، عن كشف تلاعب تمثل في عدم قيد المواد الواردة في اثنين من المستندات الرسمية ضمن مخازن الشركة، بالرغم من تسلمها فعلياً من قِبل الموظف المخول.

وأضاف البيان أن التحريات التي أجراها فريق العمل قادت إلى ضبط أربعة موظفين على صلة مباشرة بعملية سرقة المواد الكهربائية التي بلغت قيمتها الإجمالية (2,001,494,000) دينار عراقي، مشيراً إلى أن عمليات التدقيق والمطابقة تمت بحضور ممثلين رسميين عن إدارة الشركة في المحافظة لضمان دقة الإجراءات.

وأكدت الهيئة تنظيم محضر ضبط أصولي بكامل تفاصيل العملية، وإحالة المتهمين الأربعة والمبرزات الجرمية والمستندات المضبوطة إلى قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.