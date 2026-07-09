استثمار دهوك: تسهيلات وإعفاءات للمستثمرين في المناطق الأقل نمواً بتوجيه حكومي

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للاستثمار في محافظة دهوك، عن تقديم حزمة من التسهيلات والإعفاءات المالية والخدمية للمستثمرين الذين ينفذون مشاريع استثمارية في المناطق والبلدات المصنفة كأقل نمواً داخل المحافظة.

وصرح المدير العام للاستثمار في دهوك، د. هفال صديق، لـ "كوردستان 24"، بأنه بناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، فإن أي مستثمر ينفذ مشروعاً خدمياً في المناطق الأقل نمواً سيحظى بتسهيلات كاملة وإعفاءات من رسوم الخدمات العامة والبلدية.

وأضاف صديق أن عدداً من المستثمرين أبدوا استعدادهم بالفعل للبدء بتنفيذ مشاريع تنموية في هذه المناطق في القريب العاجل. وبشأن آلية تصنيف المناطق "الأقل نمواً"، لفت إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم جهات حكومية عدة حددت أقضية: (عقرة، والعمادية، وشيخان، وبردرش)، بالإضافة إلى ناحيتي (مانكيش وخانكي) ضمن هذا الإطار التنموي.

وأوضح المدير العام أن الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين تشمل رسوم الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والخدمات البلدية الأخرى لتخفيف الأعباء المالية عن المشاريع المقامة هناك. وأكد أن هذه المبادرات ستسهم بشكل ملموس في إنعاش وتنمية المناطق النائية وأطراف المحافظة، وستظهر نتائجها الإيجابية على الوضع الاقتصادي وفرص العمل قريباً.

يُذكر أنه منذ صدور قانون الاستثمار عام 2006 وحتى الآن، بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة المرخصة في محافظة دهوك نحو 15 مليار دولار أمريكي، شملت منح رخص لأكثر من 300 مشروع استثماري، وجاء قطاع الإسكان في مقدمة هذه المشاريع، يليه قطاعا السياحة والزراعة.



