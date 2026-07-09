الأردن: إطلاق صافرات الإنذار بعد اختراق صواريخ إيرانية الأجواء.. والقوات المسلحة في حالة تأهب

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، أن إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة جاء عقب اختراق الأجواء الأردنية بصواريخ أُطلقت من إيران.

وأكد المومني أن القوات المسلحة الأردنية في حالة جاهزية وتأهب كاملين للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة وسلامة أراضيها، مشددًا على أن الأجهزة المختصة تتابع التطورات وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الدقيقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالتطورات الجارية.