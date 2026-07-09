الدليمي لكوردستان24: الإقليم أرسل بيانات الرواتب إلى بغداد.. والتوزيع متوقع مطلع الأسبوع المقبل

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أربيل (كوردستان24)- أكدت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، والنائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إخلاص الدليمي، أن حكومة إقليم كوردستان أرسلت بيانات الرواتب إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، مشيرةً إلى أن تدقيقها سيجري يوم الأحد، مع توقعات ببدء صرف الرواتب في منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت الدليمي، في تصريح لـكوردستان24، إن بيانات الإقليم وصلت إلى بغداد، وستتولى الجهات المختصة، بما فيها المحاسبون ودائرة الموازنة، متابعة إجراءات تدقيقها، موضحةً أن عملية المراجعة ستُستكمل يوم الأحد، ومن المرجح أن يبدأ صرف الرواتب يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وأضافت أن الحكومة الاتحادية لم تُكمل حتى الآن صرف جميع الرواتب في عموم العراق، مبينةً أن حتى أعضاء مجلس النواب يتسلمون رواتبهم اليوم، الأمر الذي يعكس وجود تأخير في صرف الرواتب على مستوى البلاد.

وأرجعت الدليمي هذا التأخير إلى أزمة شح السيولة النقدية التي تشهدها مختلف المحافظات العراقية، مؤكدةً أن المشكلة لا تقتصر على إقليم كوردستان، وإنما تشمل عموم العراق.