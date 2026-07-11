مجتبى خامنئي يتوعد القوات الأمريكية في المنطقة بـ "زلزال يقوض قواعدها" ويؤكد جاهزية قائمة الأهداف

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أربيل (كوردستان 24)- وجّه مجتبى خامنئي، المرشد الاعلی لجمهوریة ایران الاسلامية، تصريحات شديدة اللهجة توعد فيها الولايات المتحدة الأمريكية بردود عسكرية غير مسبوقة، مؤكداً أن طهران تمتلك قوائم كاملة بالأهداف والمتهمين الأمريكيين، وأنها لن تتراجع في أي مواجهة جديدة مع واشنطن.

وأشار خامنئي نجل المرشد الايراني السابق علي خامنئي، الذي قتل في ضربة امريكية على ايران، إلى أن بلاده أعدت قائمة بـ "المتهمين الأمريكيين من القمة إلى القاع"، موضحاً أن تحديد هذه الأهداف وجدولتها قد اكتمل بالفعل، وأن "تنفيذها لا يتطلب سوى الوقت".

وأضاف في سياق وعيده العسكري أن "أعداء إيران سيأخذون معهم إلى القبر أمنية الموت بسلام في أسرّتهم"، مشدداً على أنه لا توجد أي عوائق أو حدود جغرافية يمكن أن تقف حائلاً أمام عمليات الانتقام، لا سيما "الانتقام من قتلة والده".

وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، صرح خامنئي بأن "حقبة الهيمنة الأمريكية في المنطقة قد وصلت إلى نهايتها الفعالة"، متعهداً بتحويل المنطقة إلى "جحيم للقوات الأمريكية المحتلة".

وحثّ واشنطن على الاستعداد لمواجهة "زلزال يقوّض قواعدها العسكرية ويدفعها لدفع ثمن باهظ لقاء سياساتها الموجهة ضد إيران".

كما تطرق في حديثه إلى التقييم الاستراتيجي للقدرات الأمريكية الحالية، معتبراً أن "الحربين الأخيرتين أثبتتا بوضوح أن الولايات المتحدة باتت على شفا انهيار تام"، ورأى أن دماء شهداء المقاومة كفيلة بتفكيك الكيان والوجود الأمريكي في المنطقة.

واختتم خامنئي تصريحاته بالتأكيد على الجاهزية العسكرية والمنهجية المتبعة، قائلاً إن صواريخ طهران والشارع الإيراني على أهبة الاستعداد لـ "ضرب قلب العدو في أي مكان يوجَد فيه".

لافتاً إلى أن عملية الردع والانتقام تمثل "مطلباً وطنياً مطلقاً للشعب الإيراني كافة وواجباً يتعدى النطاق الفردي ليكون مسؤولية عامة"، ومشدداً على مواصلة نهج بلاده في "الجهاد والمقاومة حتى تحقيق النصر النهائي".