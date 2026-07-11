سعة تخزينية تبلغ 7 ملايين متر مكعب.. سد "خنس" يسهم في دعم الزراعة والسياحة بدهوك

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أربيل (كوردستان24)- يمثل سد "خنس"، الذي يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان في محافظة دهوك، نقلة نوعية في قطاعي المياه والزراعة في المنطقة. ويُنظر إلى هذا المشروع، الذي نُفذ بتكلفة تجاوزت 9 مليارات دينار، ليس فقط كخزان مائي هام، بل كوجهة سياحية بارزة في قضاء شيخان.

ويقع سد خنس ضمن حدود ناحية أتروش التابعة لقضاء شيخان، ويُصنف كـثاني أكبر سد على مستوى محافظة دهوك بعد سد دهوك الرئيسي، وقد اكتملت أعمال التشييد فيه ودخل الخدمة الفعلية في عام 2023.

وتتميز البحيرة بتغذيتها من مصادر مياه طبيعية تعتمد على الينابيع ومياه الأمطار، مما يجعل مياهها من بين الأنقى في المنطقة.

وتتضمن المواصفات الفنية للسد ما يلي:

ميزانية المشروع: 9 مليارات و200 مليون دينار عراقي.

السعة التخزينية: أكثر من 7 ملايين متر مكعب من المياه.

ارتفاع السد: 35 متراً.

طول السد: نحو 200 متر.

وقد سجل السد فيضان (امتلاء كامل) مياهه ثلاث مرات حتى الآن، مما يشير إلى غزارة التغذية المائية واستيعاب بحيرته للكميات المقررة بالكامل.

ويحقق سد خنس فوائد متعددة الأبعاد؛ فمن جهة، يوفر مياه الري لأكثر من 15 قرية محيطة، مسهماً في ري نحو 4000 دونم من الأراضي الزراعية، وهو ما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين معيشة مزارعي المنطقة.

ومن جهة أخرى، ونظراً للموقع الجغرافي للسد وقربه من المواقع الأثرية والتاريخية في "خنس"، فقد بات مركزاً لجذب الزوار؛ حيث يقصده سنوياً آلاف السياح من داخل إقليم كوردستان وخارجه، مما أسهم في تنشيط الحركة السياحية بقضاء شيخان.

ووجهت حكومة إقليم كوردستان الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بمواصلة أعمال الرقابة والصيانة الدورية للسد، لضمان الحفاظ عليه كثروة وطنية تسهم في تعزيز الأمن المائي في إقليم كوردستان للأجيال القادمة.