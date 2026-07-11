طريق أربيل - كوية.. خطوة استراتيجية للحد من الحوادث المرورية ونسبة الإنجاز تصل إلى 40%

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أربيل (كوردستان24)- بلغت نسبة إنجاز مشروع تحويل طريق "أربيل - كوية" إلى ممر مزدوج 40%، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية لقطاع الطرق والنقل والمواصلات، ومن المتوقع إنجازه بالكامل ودخوله الخدمة الفعلية خلال عام ونصف العام.

وتستمر أعمال التنفيذ في المشروع الذي يهدف إلى تحويل طريق ذي مسار واحد كان يوصف بالخطر، إلى طريق مزدوج حديث يطابق المعايير والمواصفات الفنية الدولية لسلامة الطرق.

وصرح أحد مهندسي المشروع، إبراهيم حسين، لـ "كوردستان 24"، بأن المشروع ينفذ بالكامل بأيدي شركات ومهندسين محليين، في خطوة تؤكد الاعتماد على الخبرات والقدرات الوطنية. وأشار حسين إلى الدعم المستمر والتسهيلات المقدمة من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، لا سيما في تخصيص الميزانيات المطلوبة لإنجاح المشروع.

ومع اكتمال هذا الطريق الاستراتيجي، ستتقلص مدة السفر بين أربيل وكوية من 27 دقيقة إلى 20 دقيقة فقط، مع رفع مستويات السلامة والأمان على الطريق للحد من الحوادث المرورية وتسهيل الحركة التجارية والسياحية.

من جانبه، أوضح مشرف المشروع، كيفي فارس، لـ "كوردستان 24"، أن أعمال التنفيذ تجري حالياً بكثافة على امتداد 30 كيلومتراً، لافتاً إلى إنجاز معظم أعمال التسوية والقطع الجبلية والردم، وتعبيد نحو 14 كيلومتراً بالأسفلت الأساسي (الستابلایزر). وأعرب عن تطلعه لإنجاز معظم الأعمال الرئيسة للمشروع خلال العام الحالي.

ويتكون هذا المشروع الخدمي من مرحلتين رئيستين:

المرحلة الأولى: يبلغ طولها 37 كيلومتراً، وتتضمن إنشاء 6 مجسرات (جسور فوقية)، و4 ممرات سفلية، وجسرين كبيرين بطول 250 متراً و90 متراً على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل على تشييد 160 قنطرة خرسانية لتصريف مياه الأمطار، ووضع اللوحات المرورية، وتثبيت سياج الأمان المعدني، وتوفير منظومة الإنارة للمجسرات والممرات السفلية.

المرحلة الثانية: يبلغ طولها 11 كيلومتراً، وتربط الطريق بشارع الـ 60 متراً في كوية ونقطة تفتيش "طوبزاوه". وتشمل هذه المرحلة إنشاء مجسرين، وتقاطعين مجسرين من النوع الفراشي، مع تشييد 20 قنطرة خرسانية.

