بالأرقام.. تفاصيل تسلّم محاصيل القمح من مزارعي إقليم كوردستان لغاية 10 تموز

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أربيل (كوردستان24)- تجاوزت كميات القمح المتسلمة من مزارعي إقليم كوردستان حاجز 330 ألف طن؛ حيث بلغ إجمالي الكميات المستلمة لغاية تاريخ 10 تموز 2026 نحو 332,910 أطنان، وهو ما يمثل نسبة 86% من الحصة الإجمالية المقررة.

وتتواصل عملية تسلّم القمح من الفلاحين في صوامع (سايلوهات) الإقليم بانسيابية، وبحسب أحدث البيانات الرسمية المشرفة على العملية، توزعت كميات القمح المتسلمة على المحافظات كالتالي:

السليمانية وحلبجة: سجلتا الكمية الأعلى للتسلّم بواقع 124,673 طناً.

أربيل: بلغت الكميات المتسلمة 113,165 طناً (لا تشمل هذه الإحصائية منطقتي الكوير وكندينوا).

دهوك: جرى تسليم 95,071 طناً إلى الصوامع (لا تشمل هذه الكمية قضاء شيخان ومحيطه الواقع ضمن حدود المادة 140 من الدستور).

وتجري عملية التسلّم بإشراف الجهات المعنية والمختصة بهدف دعم المنتج الوطني وتأمين المستحقات المالية للفلاحين، وتظهر الأرقام أن العملية قطعت مراحل متقدمة في معظم المناطق وباتت قريبة من استيفاء كامل الحصة المحددة للإقليم والبالغة 400 ألف طن.

يُذكر أن عملية تسلّم المحاصيل انطلقت في 10 حزيران 2026 عبر 13 صومعة في الإقليم، وسط توقعات بأن يصل إجمالي إنتاج القمح في إقليم كوردستان لهذا الموسم إلى نحو مليوني طن.

وتأتي هذه العملية في وقت حددت فيه الحكومة الاتحادية في بغداد حصة تسلّم القمح من مزارعي الإقليم لهذا الموسم بـ 400 ألف طن؛ تتوزع بين شراء 292 ألف طن بسعر 700 ألف دينار عراقي للطن الواحد ضمن الخطة الزراعية المعتمدة، وشراء الـ 108 آلاف طن المتبقية بسعر 500 ألف دينار للطن الواحد كإيرادات خارج الخطة الزراعية المقرة.



