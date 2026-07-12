"الداخلية القطرية" تعلن تسجيل 3 إصابات إثر سقوط شظايا اعتراضية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل ثلاث إصابات، من بينها طفل، جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض جوي، وذلك في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الأخيرة عليها. وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت فوراً إجراءاتها الميدانية وفقاً لخطط الاستجابة المعتمدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن المصابين يتلقون حالياً الرعاية الطبية اللازمة جراء الإصابات التي لحقت بهم، وذلك استناداً إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية التي رصدتها الجهات المختصة.

وفي سياق الإجراءات الاحترازية، بينت الوزارة أن تفعيل نظام الإنذار والتنبيه الوطني لا يتم إلا في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدابير وقائية إضافية وعاجلة، حرصاً على السلامة العامة للمواطنين والمقيمين.