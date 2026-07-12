مسرور بارزاني يعزّي أمير قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

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أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن بالغ حزنه لوفاة الأمير الوالد لدولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال مسرور بارزاني في رسالة تعزية: "تلقّينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".

وتقدّم مسرور بارزاني بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الأسرة الأميرية، والشعب القطري، داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّمه لوطنه وشعبه، وأن يُلهم ذويه والشعب القطري جميل الصبر والسلوان.