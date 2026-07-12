الجيش الأردني يعلن سقوط ثلاثة صواريخ إيرانية في أراضي المملكة

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اربيل (كوردستان24) - أعلن الجيش الأردني في بيان أن ثلاثة صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد في أراضي المملكة من دون وقوع إصابات، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة عقب استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة في مضيق هرمز.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن "ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت فجر اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة".

وأضاف أن " فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت على الفور إلى المواقع، وعملت على تأمينها والتعامل مع الأجسام والمخلفات الصاروخية".

وأكد البيان أن القوات الأردنية "لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها".

وكان الجيش الأردني أعلن الخميس اعتراض ثمانية صواريخ أطلقت من إيران، في هجوم قال الحرس الثوري الإيراني إنه كان يستهدف قاعدة عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة.

وتؤكد عمّان أن الأردن لا يضم قواعد أجنبية، إلا أن قوات محدودة من عدة دول تنتشر في بعض قواعد الجيش الأردني ضمن اتفاقات تعاون وتدريب.

وأعلن الجيش الأردني مطلع نيسان/ابريل أن 281 صاروخا وطائرة مسيّرة من إيران استهدفته منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، مؤكدا اعتراض 261 منها.

وبحسب السلطات، أسفرت الهجمات عن إصابة نحو 30 شخصا، غادروا جميعا المستشفيات.