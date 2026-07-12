العراق: "النزاهة" تضبط 6 موظفين في نينوى بتهم الاختلاس ومخالفات وظيفية

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اربيل (كوردستان24) - أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط ستة موظفين يعملون في وزارتي النفط والمالية بمحافظة نينوى، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالاختلاس ومخالفة الواجبات الوظيفية.

وأفادت الهيئة بأن الفريق الميداني التابع لمديرية تحقيق نينوى نفذ عمليتين منفصلتين في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكومية بمدينة الموصل. وأسفرت عمليات التدقيق والمتابعة في المحطة عن ضبط أربعة موظفين بعد الكشف عن نقص في مادة البنزين واختلاف بين الكميات المثبتة في السجلات والكميات الفعلية الموجودة في الخزانات. كما ضبط الفريق مبالغ مالية تعود لمبيعات البنزين والنفط الأبيض مخبأة داخل السيارة الشخصية لمسؤول خزينة المحطة، دون إيداعها رسميًا أو تسليمها كإيرادات للدولة.

وفي عملية ثالثة، انتقل فريق الهيئة إلى مديرية تقاعد نينوى، حيث تمكن من ضبط موظف ومنتسب بحوزتهما معاملات تقاعدية أصلية يقومان بتعقيبها وإنجازها داخل الدائرة دون حضور أصحاب العلاقة، ودون وجود أي سند قانوني يخولهم القيام بذلك.

وأشارت الهيئة إلى أن قاضي تحقيق محكمة نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر قراراً بتوقيف المتهمين وفقاً لأحكام المادتين (315 و331) من قانون العقوبات العراقي، لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.