مسرور بارزاني ينعى ليندسي غراهام: سيبقى صديقًا وفيًا للشعب الكوردي
أربيل (كوردستان24)- نعى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، معربًا عن بالغ حزنه لوفاته.
وقال بارزاني: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السيناتور ليندسي غراهام، وأتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وأحبائه، وإلى قيادة وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي."
وأكد أن شعب كوردستان سيبقى يتذكر غراهام بوصفه صديقًا وفيًا وداعمًا ثابتًا لقضيته، مشيدًا بمواقفه الداعمة للإقليم على مدى سنوات.
It is with deep sorrow and sadness that I learned of the passing of Senator Lindsey Graham. I extend my heartfelt condolences to his family, loved ones, and the leadership and members of the U.S. Senate. The people of Kurdistan will always remember his friendship and steadfast…— Masrour Barzani (@masrourbarzani) July 12, 2026