مسرور بارزاني ينعى ليندسي غراهام: سيبقى صديقًا وفيًا للشعب الكوردي

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أربيل (كوردستان24)- نعى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، معربًا عن بالغ حزنه لوفاته.

وقال بارزاني: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السيناتور ليندسي غراهام، وأتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وأحبائه، وإلى قيادة وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي."

وأكد أن شعب كوردستان سيبقى يتذكر غراهام بوصفه صديقًا وفيًا وداعمًا ثابتًا لقضيته، مشيدًا بمواقفه الداعمة للإقليم على مدى سنوات.