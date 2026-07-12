إقليم كوردستان يصادق على 3 مشاريع مياه استراتيجية لإنهاء شح المياه وحماية الثروة الجوفية

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اربيل (كوردستان24) - أعلن المدير العام للمياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، آري أحمد، عن صدور الموافقات الرسمية للمباشرة بثلاثة مشاريع استراتيجية جديدة لقطاع المياه في الإقليم، مؤكداً أن العمل على تنفيذها سيبدأ في القريب العاجل.

وأوضح أحمد، في تصريح أدلى به لـ "كوردستان 24"، أن المشاريع الثلاثة المصادق عليها تشمل مشروع مياه قضاء "خبات"، والمشروع الثاني لقضاء "سۆران"، بالإضافة إلى مشروع مياه إدارة "كلار".

وأشار المدير العام إلى أن إنجاز هذه المشاريع بالشكل المخطط له سيسهم في حل مشكلة نقص مياه الشرب وتأمين احتياجات المواطنين في تلك المناطق بشكل كامل، فضلاً عن دورها المحوري في تقليل الاعتماد على الآبار الارتوازية وحماية مخزون المياه الجوفية من الاستنزاف.

وفي سياق متصل، تطرق أحمد إلى الجهود الخدمية المبذولة في محافظة السليمانية، مؤكداً أن المديرية تركز جهودها حالياً على مشروع مياه السليمانية الاستراتيجي، بهدف وضع حد نهائي لمعضلة شح المياه التي تعاني منها المدينة وتأمين التجهيز المستقر للمواطنين.