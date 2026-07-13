بتوجيه من مسرور بارزاني.. إطلاق أكبر مشروعين فني وثقافي في أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، انطلقت الإجراءات الرسمية لتنفيذ اثنين من أكبر المشاريع الاستراتيجية في القطاعين الثقافي والفني داخل العاصمة أربيل، وذلك في إطار تعزيز البنية الثقافية والحفاظ على الذاكرة الوطنية.

وشهد اليوم الاثنين (13 تموز 2026) زيارة ميدانية إلى موقعي المشروعين داخل متنزه الشهيد سامي عبد الرحمن، شارك فيها مدير مكتب رئيس حكومة الإقليم شعبان جالي، ووزير البلديات والسياحة ساسان عوني، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، إلى جانب وكيل وزير الثقافة آريان صلاح الدين، للاطلاع على مراحل تنفيذ الأعمال وسيرها.

ويتمثل المشروع الأول في إنشاء أكبر صالة عرض فنية (غاليري) على مستوى المنطقة، بكلفة تبلغ 3 مليارات و55 مليوناً و622 ألف دينار عراقي، بتمويل من موازنة محافظة أربيل، ليكون مركزاً ثقافياً عالمياً مخصصاً لعرض الأعمال الإبداعية والفنية للفنانين.

أما المشروع الثاني، فيتضمن إنشاء متحف عصري خاص بالإبادة الجماعية (الأنفال)، والذي وصل إلى مراحله النهائية من التنفيذ. ويهدف المتحف إلى توثيق واحدة من أكبر الجرائم التي تعرض لها الشعب الكوردي، والحفاظ على ذاكرة الضحايا، ليكون صرحاً ثقافياً وإنسانياً وتاريخياً ينقل هذه المأساة إلى الأجيال المقبلة.

ويقع المشروعان داخل متنزه الشهيد سامي عبد الرحمن في أربيل، ويُعدان من أبرز المشاريع الثقافية التي تشهدها عاصمة إقليم كوردستان.

وفي ختام الجولة، شدد المسؤولون على ضرورة إنجاز المشروعين في أسرع وقت ممكن، وفق أعلى معايير الجودة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجازهما.