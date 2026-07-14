الأردن يعلن إسقاط أربعة صواريخ دخلت مجاله الجوي أُطلقت من إيران

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الاردني في بيان الثلاثاء أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ أُطقلت من إيران من دون إصابات بشرية أو اضرار مادية، في ظل تكثيف طهران لهجماتها على حلفاء واشنطن في المنطقة ردا على الضربات الأميركية عليها.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله ان "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر الثلاثاء، 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية"، مشيرا الى ان "أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وأوضح ان "عملية الاعتراض نُفذت بكفاءة عالية، ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها".

وأكد المصدر أن "أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستُواجَه بكل حزم، ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية"، مشددا على أن "القوات المسلحة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره".

وكان الجيش الأردني أعلن في بيان أن أربعة صواريخ إيرانية سقطت فجر الأثنين في أراضي المملكة من دون وقوع إصابات.

وقد أعلن الاردن الخميس اعتراض ثمانية صواريخ أطلقت من إيران، في هجوم قال الحرس الثوري الإيراني إنه كان يستهدف قاعدة عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة.

وتؤكد عمّان أن الأردن لا يضم قواعد أجنبية، إلا أن قوات محدودة من عدة دول تنتشر في بعض قواعد الجيش الأردني ضمن اتفاقات تعاون وتدريب.

وأعلن الجيش الأردني مطلع نيسان/ابريل أن 281 صاروخا وطائرة مسيّرة من إيران استهدفته منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، مؤكدا اعتراض 261 منها.

وبحسب السلطات، أسفرت تلك الهجمات حينها عن إصابة نحو 30 شخصا، غادروا جميعا المستشفيات.

AFP