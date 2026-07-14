طقس العراق.. استقرار نسبي وحرارة تصل لـ 50 مئوية في البصرة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى استقرار نسبي في درجات الحرارة مع سيادة الأجواء الصحوة.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت سيكون صحواً في جميع المحافظات، مع بقاء درجات الحرارة بمستويات مقاربة للأيام الماضية دون تغييرات جوهرية.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء، كشفت الهيئة عن تصدر محافظة البصرة القائمة بتسجيلها (50) درجة مئوية، تلتها محافظتا ميسان وذي قار بـ (49) درجة، فيما ستسجل العاصمة بغداد (47) درجة مئوية.

وفيما يلي جدول درجات الحرارة العظمى للمحافظات ليوم غد الأربعاء:

50 مئوية: البصرة.

49 مئوية: ميسان، ذي قار.

48 مئوية: كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، المثنى.

47 مئوية: بغداد، واسط، الديوانية.

46 مئوية: صلاح الدين، ديالى، بابل.

44 مئوية: نينوى، الأنبار.

43 مئوية: كركوك.

42 مئوية: أربيل.

40 مئوية: دهوك، السليمانية.