تصعيد خطير في مضيق هرمز يرفع أسعار النفط 2% وسط هجمات صاروخية متبادلة

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أربيل (كوردستان24)- سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 2% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة أسابيع، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز. وجاء هذا الارتفاع عقب إعلان دولة الإمارات تعرض ناقلتين تابعتين لها لهجوم صاروخي إيراني، بالتزامن مع قرار الولايات المتحدة إعادة فرض الحصار البحري على الملاحة الإيرانية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.68 دولار لتصل إلى 84.98 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.1% ليبلغ 79.79 دولار للبرميل. وتأتي هذه المكاسب استكمالاً لقفزة نوعية سجلها خام برنت في الجلسة السابقة بلغت 9.6%، وهي الأعلى يومياً منذ مايو 2020، لتقترب الأسعار من مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ منتصف يونيو الماضي.

وفي تطور ميداني خطير، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الناقلتين "ممباسا" و"الباهية" تعرضتا لاستهداف بصواريخ جوالة إيرانية أثناء عبورهما الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية. وأسفر الهجوم عن مقتل فرد من طقم الناقلة "ممباسا" (هندي الجنسية) وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى أضرار مادية وحرائق تمت السيطرة عليها.

وأدانت الوزارة هذا التصعيد، واصفة إياه بـ "الانتهاك الخطير للقانون الدولي"، مؤكدة احتفاظ الإمارات بحقها الكامل في الرد واتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها الوطنية.

سياسياً، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، مشيراً إلى رغبته في تحصيل رسوم مقابل حماية الملاحة الدولية في المنطقة. ومن جانبه، أوضح تيم ووترر، كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد"، أن هذه التطورات خلقت مخاطر جديدة في السوق، مؤكداً أن تضارب الأهداف بين الأطراف يجعل مشهد إمدادات الطاقة العالمية "ضبابياً بشكل كبير".