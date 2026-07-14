الإمارات تقول إن إيران هاجمت "ناقلتين وطنيتين" في مضيق هرمز ما أسفر عن مقتل شخص

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أربيل (كوردستان24)- قالت الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء إن إيران هاجمت "ناقلتين وطنيتين" في مضيق هرمز ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين.

ويأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد طهران، ما يمثل تصعيدا في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

والإمارات هي حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وقد أبلغت عن تعرضها لضربات عدة بالصواريخ والمسيرات من جانب إيران.

وأعلنت وزارة الداخلية على إكس "تعرض الناقلتين الوطنيتين (ممباسا) و (الباهية) للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية".

وأضافت "أسفر الاستهداف عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة (ممباسا) من الجنسية الهندية، وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة (6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية)".

كما أسفر "الاستهداف عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما، وقد تم السيطرة على الحريق في الناقلتين".

ودانت الوزارة "الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة".

AFP