الجيش الأميركي يعلن شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران

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أربيل (كوردستان24)- قال الجيش الأميركي إنه شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران، وهي الليلة الثالثة على التوالي التي يستهدف فيها المنطقة، ما يهدد بانهيار مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان على إكس أن "هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز"، مشيرة إلى أن الضربات بدأت عند الساعة 16,45 (20,45 بتوقيت غرينتش).

AFP