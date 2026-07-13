باحثة كوردية: عسل كوردستان يتفوّق على عسل "مانوكا" النيوزيلندي الشهير

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت طالبة الدكتوراه والباحثة، بيلان عثمان، عن نتائج دراسة بحثية جديدة حول جودة وخصائص عسل كوردستان، مؤكدةً أن المنتج المحلي يمتلك القدرة على المنافسة عالمياً.

وخلال تصريحٍ لـ كوردستان24، أشارت عثمان إلى أن بحثها أثبت أن عسل كوردستان يحتوي على تركيب غني بمضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا، ويلعب دوراً فعالاً في تعزيز مناعة الجسم.

وأضافت: هذا البحث ليس مجرد جمع بيانات، بل هو تعريف علمي مُثبت لعسل كوردستان في الأوساط البحثية والأسواق العالمية.

وأكدت الباحثة أن النتائج "تدعو للتفاؤل، حيث تبين أن عسل المنطقة يتفوق في بعض الجوانب على عسل "مانوكا" النيوزيلندي، الذي يُعد أحد أغلى وأجود أنواع العسل في العالم".

وتابعت: هذا دليل لا يقبل الشك على المستوى العالي لجودة عسل كوردستان، لكننا بحاجة إلى مختبرات متطورة ومعتمدة على المستوى الدولي لكي تمنح منتجاتنا شهادات عالمية.

وأشارت عثمان إلى أن التنوع النباتي وطبيعة كوردستان "لهما تأثير مباشر على جودة العسل"، مستدركةً بأن هذا المجال "يحتاج إلى دراسات أكثر دقة للتعرف على النباتات الخاصة المسؤولة عن هذه المركبات العلاجية".

وشددت على أن الطريق الوحيد لإثبات الجودة "هو وجود مختبرات ذات معايير عالمية وليس مجرد تحليلات أولية".

لذا دعت الباحثة الكوردية إلى "افتتاح مختبرات حكومية رفيعة المستوى تدار بكوادر متخصصة لمنح النحالين شهادات معتمدة، والترويج للمنتج عبر وسائل التواصل الاجتماعي على غرار العلامات التجارية العالمية".

وفيما يتعلق بتكلفة البحث، أوضحة طالبة الدكتوراه أن العملية البحثية "تتطلب تكاليف باهظة، لاسيما وأنها تواصل دراستها كطالبة في نظام "التعليم الموازي".

وفي هذا السياق، عبّرت عن شكرها لشركة "أواميديكا" (Awamedica) لتوفيرها مختبراتها القياسية، مما ساعد في وصول بحثها إلى هذا المستوى العلمي الرفيع.

ووجهت عثمان دعوة لنحالي كوردستان بالقول: بالدرجة الأولى، ابتعدوا عن استخدام المبيدات الكيميائية، وثانياً، تجنبوا تغذية النحل بالسكر الاصطناعي.

مؤكدةً في الوقت ذاته على أن "طريقة حفظ العسل في أماكن مناسبة تعد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على خصائصه العلاجية".