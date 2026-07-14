سبيس إكس تتقدم بطلب رسمي لتفعيل خدمات إنترنت "ستارلينك" في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 13 تموز 2026، أن شركة "SpaceX" العالمية تقدمت بطلب رسمي للعمل وتقديم خدمات إنترنت "ستارلينك" (Starlink) داخل الإقليم، مؤكدة عقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية بين الجانبين لبحث آليات التنفيذ.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن شركة "SpaceX" أبدت رغبتها في العمل مطلع شهر حزيران من العام الحالي، وتقدمت بطلب رسمي للحكومة لتفعيل خدماتها في حدود إقليم كوردستان. وأوضح البيان أنه بعد تبادل المراسلات الإلكترونية، عُقد اجتماع رسمي في 30 حزيران 2026، ضم فريقاً مختصاً من حكومة الإقليم وممثلين عن الشركة العالمية.

شارك في الاجتماع من جانب حكومة الإقليم كل من: المدير العام للبريد والاتصالات، المدير القانوني، مدير مكتب الوزير، وممثل عن ديوان مجلس الوزراء. أما جانب شركة "سبايس إكس"، فقد ضم مشرف منطقة الشرق الأوسط والمسؤول عن استحصار التراخيص في الشركة.

وتركزت النقاشات حول الإجراءات التشغيلية، حيث استعرضت الوزارة الشروط والمعايير التقنية والقانونية لحكومة إقليم كوردستان، مشددة على ضرورة أن تصب هذه الشروط في مصلحة المواطنين وتراعي خصوصية المنطقة.

أعربت وزارة النقل والاتصالات عن ترحيبها الكبير بهذه الخطوة، مشيرة إلى أن "ستارلينك" تعد من التقنيات المتطورة عالمياً ومن الضروري توفيرها في الإقليم. وأكدت أن هذا المشروع سيسهم في خلق تنوع في خدمات الإنترنت وتقديم خيارات أوسع للمستخدمين بعد استكمال الضوابط التقنية.

وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم الوزارة، ديلان رشاد، في تصريح لـ "كوردستان 24"، عن تفاصيل إضافية بشأن المفاوضات، مؤكداً اكتمال كافة الاستعدادات الإدارية وإرسال مسودة المقترحات الخاصة بآلية العمل إلى الجهات المعنية. وأضاف: "بمجرد وصول نتائج التقييمات النهائية، ستتمكن الشركة من بدء أعمالها بشكل مباشر".

وحول تكلفة الخدمة، أوضح رشاد أن أسعار "ستارلينك" شبه ثابتة عالمياً، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تستهدف قطاعات نوعية ومستخدمين محددين، نظراً لأن تكلفتها أعلى مقارنة بإنترنت الكابل والـ (فايبر)، وبالتالي لن تشكل منافسة مباشرة للشركات المحلية التي تقدم خدمات بأسعار مخفضة.

وأكد المتحدث أن الهدف الرئيسي هو إيصال الإنترنت للمناطق البعيدة والجبلية التي تفتقر للبنية التحتية والألياف الضوئية، حيث سيكون سكان تلك المناطق المستفيد الأول. كما طمأن المواطنين بأن الوزارة وضعت شروطاً صارمة في الاتفاقية تتعلق بحماية البيانات وأمن المعلومات وضمان الخصوصية.

يُذكر أن "ستارلينك" في إقليم كوردستان ستعمل عبر "وكيل رسمي" لتوفير الدعم الفني المباشر والتنظيم القانوني، بخلاف بعض الدول التي تتاح فيها الخدمة عبر الإنترنت فقط، وذلك لضمان أعلى مستويات التنسيق مع المؤسسات الحكومية والمشتركين.