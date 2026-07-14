ضبط (٦) موظفـين في منفـذ كمـرك بيـن كركـوك وأربيل

المتهمون تعمدوا عدم إنجاز معاملات المواطنين إلا بعد دفع مبالغ مالية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة تنفيذ عمليَّة ضبط عددٍ من مُوظَّفي منفذ ﮔمرك (دارمان) فمليَّة ضبط ي محافظة كركوك بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني؛ على خلفيَّـة تورُّطهم بأعمالٍ مُخالفةٍ للواجبات الوظيفيَّة العامَّة.

الهيئة أشارت، في حديثها عن العمليَّة التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق كركوك، استناداً إلى مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى ضبط (٦) من مُوظَّفي المنفذ الواقع بين مُحافظتي كركوك وأربيل، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين المضبوطين مارسوا أعمال الابتزاز بحقّ المُواطنين وتعمَّدوا عدم إنجاز مُعاملاتهم الـﮔمرﮔيَّة، بالرغم من كونها أصوليَّةً، إلا بعد إجبارهم على دفع مبالغ ماليَّة.

وأضافت إنَّه تمَّ عرض المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم وفقاً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لأخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّهم، لافتةً إلى أنَّ العمليَّـة نُفِّذَت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنيّ في كركوك.