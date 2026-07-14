بلدية زاخو: اكتمال التحضيرات لإطلاق وجبة جديدة من الأراضي السكنية للموظفين والمتقاعدين

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة بلدية زاخو عن اكتمال الاستعدادات الفنية لإطلاق وجبة جديدة من عملية توزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين والمستحقين خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة التزام الإدارة بتوفير كافة الخدمات الأساسية والبلدية للأحياء السكنية والقطع الجديدة.

وصرح رئيس بلدية زاخو، يونس محمد، لـ "كوردستان 24"، بأنه جرى تشكيل لجنة مختصة لعملية التوزيع في حدود البلدية وتم الانتهاء من تدقيق وتثبيت غالبية أسماء الموظفين المستوفين للشروط القانونية. وأضاف محمد: "قمنا بالأمس بتوزيع أكثر من 600 قطعة أرض سكنية بنظام القرعة على الموظفين والمتقاعدين، وأتممنا الاستعدادات بالكامل لإطلاق وجبة أخرى من توزيع الأراضي نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل".

وأشار رئيس البلدية إلى أن قطع الأراضي المخصصة تقع في مناطق ملائمة وحيوية داخل المدينة، مشدداً على التزام البلدية بمد وتوصيل الخدمات الأساسية كافة من شبكات المياه والكهرباء وتعبيد الطرق للأراضي والأحياء الجديدة لتسهيل بنائها.

وبحسب أحدث البيانات، فإن قرابة 13 ألف موظف في حدود إدارة زاخو المستقلة يملكون حق الاستفادة والحصول على قطع الأراضي، وجرى الانتهاء من تدقيق معظم أسمائهم. ويأتي هذا بعد أن تم توزيع 10 آلاف قطعة أرض في شهر أيار الماضي لموظفي المنطقة، على أن يتم توزيع الأراضي المتبقية بالكامل داخل مركز قضاء زاخو.

وتندرج هذه العملية الخدمية ضمن قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان الصادر في 27 آذار 2024 بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لمنح قطع أراضٍ سكنية لكافة الموظفين والمتقاعدين الذين لم يستفيدوا مسبقاً، ونُشر القرار رسمياً في جريدة "الوقائع الكوردستانية" في 28 أيار 2024 ليدخل حيز التنفيذ الفعلي في عموم مناطق الإقليم.



