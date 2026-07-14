واشنطن تدخل سلاح الزوارق المسيّرة في مواجهتها مع طهران

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أربيل (كوردستان24)- في خطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في تكتيكات الصراع الإقليمي، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) عن استخدام الجيش الأميركي للزوارق الحربية المسيّرة (ذات الاتجاه الواحد) للمرة الأولى، في ضربة استهدفت منشأة صيانة سفن داخل ميناء إيراني.

أفاد بيان "سنتكوم" بأن الهجوم، الذي نُفذ قبل يومين، استهدف مرفقاً حيوياً لصيانة السفن في إيران. وبثّت القيادة مقطعاً مصوراً يوثق لحظة اصطدام الزوارق الانتحارية بما بدا أنها غواصة إيرانية خارج الخدمة راسية في الموقع، مؤكدة بذلك دخول هذا النوع من التكنولوجيا غير المأهولة رسمياً في العمليات الهجومية الأميركية بالمنطقة.

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

من جانبها، كشفت شركة "سارونيك تكنولوجيز" (Saronic Technologies)، ومقرها تكساس، أن السلاح المستخدم في الهجوم هو زورق من طراز "كورساير" (Corsair) المملوك لها. وبحسب بيانات الشركة، يتميز هذا الطراز بالمواصفات التالية:

الطول: حوالي 7.3 أمتار.

السرعة القصوى: 65 كيلومتراً في الساعة.

المدى العملياتي: يتجاوز 1600 كيلومتر.

وعلى الرغم من أن هذه هي الضربة الهجومية الأولى، إلا أن الشركة أشارت إلى أن "كورساير" أثبت فاعلية سابقة في مهام غير قتالية، حيث استُخدم في يونيو الماضي لإنقاذ طيارين أميركيين.

يأتي هذا التطور في وقت تفرض فيه الزوارق المسيّرة نفسها كعنصر حاسم في الحروب الحديثة. وتُعد أوكرانيا الرائدة عالمياً في هذا المجال، حيث تمتلك نحو 24 طرازاً مختلفاً استخدمتها بفاعلية ضد الأسطول الروسي.

ووفقاً لتقارير متخصصة صادرة عن "مجلة كارنيجي ميلون للسياسات والقانون"، نجحت المسيرات البحرية الأوكرانية خلال السنوات الثلاث الماضية في إغراق أو إتلاف 19 سفينة حربية روسية، مما يعزز التوجه الدولي نحو الاعتماد على الأسلحة غير المأهولة لتقليل التكلفة البشرية وتحقيق إصابات دقيقة في عمق العدو.