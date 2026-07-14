نيجيرفان بارزاني يهنئ فرنسا بعيدها الوطني ويشيد بدعمها لإقليم كوردستان

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اربيل (كوردستان24) - هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني، موجهاً أحر التهاني إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والشعب الفرنسي، ومؤكداً أن فرنسا كانت ولا تزال صديقاً وفياً وشريكاً موثوقاً لإقليم كوردستان، ولا سيما في أصعب المراحل.

وفي رسالة نشرها، اليوم الثلاثاء 14 تموز 2026، عبر منصة "إكس"، أشاد نيجيرفان بارزاني بالقيم التي يجسدها العيد الوطني الفرنسي، وفي مقدمتها الحرية والمساواة والأخوة والديمقراطية، معتبراً أنها تمثل مبادئ إنسانية راسخة.

وأكد رئيس إقليم كوردستان أن فرنسا وقفت باستمرار إلى جانب الإقليم، وأسهمت في دعم السلام والاستقرار وترسيخ القيم المشتركة، معرباً عن تقدير شعب كوردستان للدور الفرنسي ومساندته خلال المراحل الصعبة.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن أمله في أن تشهد علاقات الصداقة التاريخية بين فرنسا وإقليم كوردستان مزيداً من التطور والتعاون في المستقبل.