ترامب يستقبل رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، قبيل البدء في مباحثات ثنائية مغلقة تجمعهما.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل إلى البيت الأبيض على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية من قبل الرئيس ترامب.

وفي تصريحات مقتضبة للصحفيين خلال مراسم الاستقبال، أعرب الرئيس الأمريكي عن ترحيبه بالوفد العراقي قائلاً:

"نحن نحب العراق، والسيد الزيدي شخص رائع للغاية وبإمكانه تمثيل العراقيين بشكل ممتاز".



وبحسب ما أفاد به مراسل كوردستان 24 في واشنطن، عيسى حسن، فإن من المتوقع أن يستغرق اللقاء الثنائي المغلق بين ترامب والزيدي نحو ساعة كاملة.

ويتناول الاجتماع مناقشة حزمة من القضايا الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.