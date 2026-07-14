التحوّل الرقمي في كوردستان: 950 ألف مسجل في "حسابي" ونشر 640 صرافاً آلياً

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مشروع "حسابي" الحكومي عن جدول مواعيد صرف رواتب شهر حزيران (يونيو) الماضي لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بالطريقة الإلكترونية، وذلك خلال أيام الأربعاء 15، والخميس 16، والسبت 18 من شهر تموز (يوليو) الجاري لعام 2026.

تتزامن هذه الخطوة مع تسجيل قفزة قياسية جديدة في عدد المستفيدين الذين يتسلمون رواتبهم رقمياً، ليصل إلى 836 ألف شخص.

وتواصل حكومة إقليم كوردستان، عبر هذا المشروع الاستراتيجي، تنفيذ خطتها الشاملة للإصلاح المالي والتحول التدريجي من نظام الدفع النقدي (الكاش) إلى النظام الرقمي عبر الحسابات المصرفية في جميع محافظات الإقليم.

مؤشرات النمو والأرقام المحققة:

تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن المشروع تحقيق تقدم ملموس في نسب التسجيل وتوزيع البطاقات المصرفية على النحو التالي:

إجمالي المسجلين في المشروع: 950,000 شخص.

البطاقات المصرفية الموزعة: 915,000 بطاقة.

المستفيدون الفعليون حالياً: 836,000 موظف ومتقاضي راتب يتسلمون مستحقاتهم إلكترونياً.

البنية التحتية للصرف: تم نشر وتثبيت 640 جهاز صراف آلي (ATM) موزعة على أكثر من 200 موقع جغرافي لتسهيل وصول المستفيدين إلى أموالهم.

التوزيع الجغرافي للمستفيدين:

تتصدر محافظة أربيل قائمة المستفيدين من المشروع، وجاء التوزيع الجغرافي في محافظات الإقليم كالتالي:

أربيل

380,450 مستفيداً

السليمانية

255,100 مستفيد

دهوك

185,700 مستفيد

حلبجة

15,210 مستفيدين

توزيع الفئات والشرائح الاجتماعية:

يغطي مشروع "حسابي" مختلف الشرائح والقطاعات في الإقليم وفق الإحصائية التالية:

الموظفون المدنيون: 370,000 مستفيد.

قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية: 230,000 مستفيد.

المتقاعدون: 211,000 مستفيد.

عوائل الشهداء: 36,000 مستفيد.

منحنى النمو الرقمي (خلال عام):

شهد النظام طفرة متسارعة في أعداد المستفيدين النشطين؛ فبعد أن كان العدد لا يتجاوز 130,500 مستفيد قبل نحو عام، ارتفع بشكل متصاعد كالتالي:

آذار: 736,000 مستفيد.

نيسان: 762,000 مستفيد.

أيار: 795,750 مستفيداً.

تموز (الحالي): ذروة تاريخية بلغت 836,000 مستفيد.

وفي ختام بيانها، دعت إدارة مشروع "حسابي" جميع الموظفين والمشتركين إلى التواصل مع مركز خدمة العملاء المخصص عبر الرقم المختصر (1991) لتقديم أي استفسارات، أو الإبلاغ عن أي مشكلات تقنية قد تواجههم أثناء عملية الصرف.