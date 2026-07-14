بمشاركة محلية وعربية.. دهوك تحتضن مهرجانها الصيفي الثاني لتنشيط الحركة التجارية والسياحية

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اربيل (كوردستان 24) - انطلقت في محافظة دهوك فعاليات "مهرجان دهوك الصيفي الثاني"، والذي من المقرر أن تستمر أنشطته على مدار 11 يوماً متواصلة. ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة واسعة من مختلف محافظات إقليم كوردستان، إلى جانب حضور متميز لمنتجات ومشاركين من دول عربية، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

تنوع ثقافي ومشاركات عربية متميزة

يضم المهرجان أكثر من 70 خيمة مخصصة للعارضين، حيث تقدم كل منها باقة متنوعة من المنتجات والسلع التي تمثل ثقافات مختلفة أمام المتسوقين والسياح بأسعار حرصت إدارة المهرجان على أن تكون مناسبة وملائمة لجميع الفئات.

وتضفي المشاركة العربية طابعاً خاصاً على الفعالية؛ حيث تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بمنتجات العطور الشهيرة التي تجذب محبي الروائح الشرقية والتقليدية. وفي هذا السياق، أشار علي رشيد، وهو صاحب شركة عطور إماراتية مشاركة، إلى أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل التجاري وتبادل الخبرات بين الشركات العربية والمستهلك المحلي في إقليم كوردستان.

من جهته، عبّر محمد عمر، وهو مشارك مصري يعرض أشهر العصائر التقليدية المصرية، عن سعادته بالتفاعل الإيجابي من قبل زوار المهرجان، مشيراً إلى أن المهرجان يمثل فرصة لتعريف الجمهور في دهوك بنكهات ومشروبات التراث الشعبي المصري.



دعم للمشاريع المحلية والمطبخ الكوردي

إلى جانب الحضور الخارجي، يمثل المهرجان منصة هامة لأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة في الإقليم لعرض منتجاتهم اليدوية وأكلاتهم الشعبية.

وتقول أم مريم، وهي صاحبة مطعم كوردي مشارك في الفعالية:

"إن إقامة مثل هذه المهرجانات تكتسب أهمية بالغة بالنسبة لنا كأصحاب مشاريع؛ فهي تتيح لنا إعداد وعرض الأطباق الكوردية التقليدية أمام الزوار وتعريفهم بمطبخنا التراثي عن قرب. نرى من الضروري جداً استمرار تنظيم هذه الفعاليات لما تقدمه من دعم مباشر لنا كمنتجين محليين".



أهداف اقتصادية وفرص عمل للشباب

لا تقتصر غايات المهرجان على الجوانب الترفيهية والتسويقية فحسب، بل تحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية تخدم مجتمع المحافظة.

وحول الأهداف المتوخاة من المهرجان، أوضح المشرف العام على الفعالية، محمود محمد، قائلاً:

"يسعى المهرجان بشكل أساسي إلى إيجاد متنفس عائلي وترفيهي للمواطنين خلال فصل الصيف، وتوفير السلع والمأكولات المعروضة بأسعار مخفضة ومناسبة للمستهلكين، فضلاً عن المساهمة في الحد من البطالة من خلال تأمين فرص عمل مؤقتة للشباب المحليين في مختلف قطاعات التنظيم والبيع".



بوابة لتنشيط أسواق دهوك

تؤكد الجهات المنظمة أن محافظة دهوك باتت بيئة مهيأة ومستعدة دائماً لاحتضان مثل هذه الأنشطة الكبرى والموسمية. ويُنتظر أن يشكل المهرجان خلال فترة إقامته الصيفية رافداً إضافياً لتنشيط الحركة التجارية في الأسواق وإدخال البهجة والسرور على قلوب المواطنين والزوار القادمين من مختلف المناطق، فضلاً عن إيجاد العشرات من فرص العمل لشباب المحافظة في مجالات الضيافة والتسويق والتنظيم.

تقرير: ماهر شنكالي - كوردستان24 - دهوك