أحمدي نجاد ينفي مزاعم سعي "الموساد" لإعادته إلى السلطة ويصفها بـ"الحرب النفسية"

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اربيل (كوردستان24) - نفى الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، الثلاثاء، صحة التقارير التي تحدثت عن تنفيذ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) عملية سرية لإعادته إلى السلطة، معتبراً أنها "مزاعم كاذبة" تهدف إلى تضليل الرأي العام.

وقال المكتب الإعلامي لأحمدي نجاد، في بيان، إن ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية يأتي في إطار "حرب نفسية ضد إيران"، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وأضاف البيان، الذي نقله موقع بهار نيوز الإيراني، أن الصحيفة "معروفة بنشر الأخبار الكاذبة والمفبركة"، مشيراً إلى أن أحمدي نجاد يواصل ممارسة نشاطاته اليومية و"خدمة الشعب الإيراني".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت، الاثنين، أن إسرائيل حاولت، ضمن عملية سرية، التواصل مع أحمدي نجاد بهدف إعادته إلى السلطة كزعيم جديد لإيران، إلا أن المحاولة انتهت بالفشل، وفقاً للصحيفة.