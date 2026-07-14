بـ 42 مليار دينار.. تعبيد طرق عشرات القرى في ئاكرێ (عقرة) يسهم في الحد من الهجرة الريفية

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اربیل (كوردستان 24) - شهدت البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية في قرى قضاء عقرة (ئاكرێ) تطوراً ملموساً خلال السنوات السبع الماضية، إثر تنفيذ حكومة إقليم كوردستان سلسلة من مشاريع تعبيد الطرق بكلفة إجمالية بلغت 42 مليار دينار عراقي. وشملت هذه المشاريع تعبيد طرق 77 قرية، مما أسهم في تنشيط قطاعات البناء، والزراعة، والتجارة المحلية في تلك المناطق.



تنشيط الحركة التجارية والزراعية

تعد شبكة الطرق المعبدة الشريان الأساسي للتنمية في المناطق الريفية؛ إذ تساهم بشكل مباشر في إنهاء معاناة سكان القرى المتعلقة بنقل المحاصيل والمنتجات الحيوانية وإيصالها إلى الأسواق المحلية بمرونة.

وحول هذا التحول، يقول شعبان محمد، وهو موظف من سكان القرى المستفيدة:

"منذ أن جرى تعبيد طريق قريتنا، شهدت المنطقة حركة إعمار وبناء واسعة، وأصبحنا ننقل معظم محاصيلنا الزراعية بسرعة وسهولة إلى علوة (سوق الجملة) عقرة. في السابق، لم نكن ننعم بهذا الاستقرار الخدمي، وكان الكثير من الأهالي يضطرون لمغادرة القرية والاستقرار في المدن".

من جانبه، يؤكد المزارع محمد ياسين على أهمية هذا المشروع في استعادة الحيوية للنشاط الزراعي، قائلاً:

"بعد تعبيد طريق القرية، دبت الحياة والإعمار فيها من جديد بشكل لم نكن نتوقعه في السابق؛ حيث أصبحنا اليوم نسوق محاصيلنا الزراعية بكل يسر وسهولة ودون معوقات النقل السابقة".



استقرار سكاني وتماسك اجتماعي

إلى جانب الفوائد الاقتصادية، أدت مشروعات الطرق إلى تحسين جودة الحياة الاجتماعية وتثبيت السكان في مناطقهم الأصلية.

وفي هذا الصدد، يوضح أحمد صالح، وهو معلم من أبناء المنطقة، الأبعاد الاجتماعية للمشروع بقوله:

"عندما تتوفر الخدمات الأساسية في الريف، وفي مقدمتها شبكة الطرق، يتمسك الأهالي بأراضيهم ويتراجع تفكيرهم في الهجرة إلى مراكز المدن. كما أن هذه الطرق سهلت على الأقارب والأصدقاء زيارتنا ومشاركتنا في المناسبات الاجتماعية المختلفة؛ فجودة الطرق هي الأساس الحقيقي لاستقرار وإعمار القرى".



تراجع معدلات الهجرة بنسبة 75%

يضم قضاء عقرة حوالي 242 قرية، تمكنت الجهات الحكومية من تعبيد وصيانة طرق نحو 80% منها حتى الآن، مما أضفى على المنطقة تنظيماً عمرانياً وتسهيلاً خدمياً أفضل مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، فإن هذه الحزم الخدمية التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان لقرى قضاء عقرة أسهمت بشكل ملموس في خفض معدلات الهجرة من الريف إلى المدن بنسبة بلغت 75% خلال السنوات السبع الماضية، مما يمثل مؤشراً هاماً على نجاح استراتيجيات التنمية المستدامة والاستقرار السكاني في المناطق الريفية.

تقریر: آري حسين - كوردستان24 - عقرة