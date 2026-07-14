ترامب يلغي ضريبة الـ 20% على الشحن البحري مقابل استثمارات خليجية في الولايات المتحدة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، عن إلغاء ضريبة الـ 20% التي فرضتها واشنطن سابقاً على السفن التجارية كتعويض عن حماية الممرات المائية، وذلك مقابل توقيع اتفاقية استثمار تاريخية وضخمة مع دول الخليج العربي.

وفي الوقت ذاته، شدد الرئيس الأمريكي على مواصلة فرض حصار بحري صارم ومحكم على إيران.

وفي تدوينة نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social)، أشاد ترامب بالكفاءة الاستثنائية للجيش الأمريكي التي سمحت باستمرار تدفق النفط من المنطقة بمعدلات غير مسبوقة.

ووجّه ترامب شكرًا خاصًا لكل من وزير الدفاع بيتر هيغسيث، ورئيس أركان الجيش دان كاين، وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال براد كوبر، تقديراً لنجاح عملياتهم العسكرية والأمنية في مضيق هرمز.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه بعد سلسلة من المباحثات المثمرة للغاية مع قادة الشرق الأوسط، تقرر إلغاء ضريبة الحماية البالغة 20% على السفن؛ وبدلاً من ذلك، وافقت دول الخليج على ضخ استثمارات هائلة بمليارات الدولارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وعقّب ترامب قائلاً:

"هذه الاستثمارات التاريخية ستسهم بشكل مباشر في بناء مصانع جديدة وتوفير ملايين فرص العمل للمواطنين الأمريكيين".

وعلى الرغم من التسهيلات الممنوحة لحركة الملاحة الدولية، أكد ترامب أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً بالكامل أمام حركة الشحن الإيرانية.

وأضاف "سنفرض حصاراً شاملاً على كافة السفن القادمة من الموانئ الإيرانية أو المتجهة إليها، أو تلك التي تحمل أي بضائع وشحنات ذات منشأ إيراني".

وأرجع الرئيس الأمريكي هذه الإجراءات الصارمة إلى ما وصفه بـ "القيادة السيئة" في طهران التي تقود بلادها نحو دمار كامل.

وأشار ترامب إلى أن عهد قمع الشعب وقتل المتظاهرين -في إشارة إلى مقتل 52 ألف متظاهر سابقاً من قبل السلطات الإيرانية- قد ولى بلا رجعة.

واختتم ترامب تدوينته بـرسالة حاسمة وواضحة وجهها إلى المجتمع الدولي قائلاً: الأمر الأكثر أهمية على الإطلاق هو أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً.